Рестораны курорта «Горки Город» примут участие в гастрономическом фестивале
Сочинский курорт «Горки Город» с 20 апреля по 10 мая примет участие в Российском ресторанном фестивале
Проект, объединивший более 450 ресторанов в 35 городах России, призывает гурманов совершить путешествие по стране с акцентом на локальные продукты или традиционные рецепты регионов.
В ресторанах курорта «Горки Город» можно будет попробовать гастрономический эксклюзив по специальной цене — 990 рублей за меню из нескольких блюд.
В фестивальных сетах ресторанов курорта гостям предложат сезонные продукты юга России в сочетании с зеленью и специями.
«Гастрономические сеты из трех-пяти популярных или новых блюд можно будет попробовать в течение всего фестиваля. Помимо основного сета от шеф-повара в каждом ресторане можно будет заказать и десертный сет с изысканным напитком», — рассказали в пресс-службе курорта «Горки Город».
В списке ресторанов-участников — L'Olivo, «Брунелло», «Баффет», The Grill, The Bazar и Base Сafé, которые расположены в Нижнем и Верхнем городе курорта на высотах 540 и 960 метров.
Познакомиться с фестивальным меню можно на официальном сайте курорта «Горки Город».
И другие события Краснодара с 19 по 21 апреля
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.