Рестораны курорта «Горки Город» примут участие в гастрономическом фестивале

Сочинский курорт «Горки Город» с 20 апреля по 10 мая примет участие в Российском ресторанном фестивале

Проект, объединивший более 450 ресторанов в 35 городах России, призывает гурманов совершить путешествие по стране с акцентом на локальные продукты или традиционные рецепты регионов.

В ресторанах курорта «Горки Город» можно будет попробовать гастрономический эксклюзив по специальной цене — 990 рублей за меню из нескольких блюд.

В фестивальных сетах ресторанов курорта гостям предложат сезонные продукты юга России в сочетании с зеленью и специями.

«Гастрономические сеты из трех-пяти популярных или новых блюд можно будет попробовать в течение всего фестиваля. Помимо основного сета от шеф-повара в каждом ресторане можно будет заказать и десертный сет с изысканным напитком», — рассказали в пресс-службе курорта «Горки Город».

В списке ресторанов-участников — L'Olivo, «Брунелло», «Баффет», The Grill, The Bazar и Base Сafé, которые расположены в Нижнем и Верхнем городе курорта на высотах 540 и 960 метров.

Познакомиться с фестивальным меню можно на официальном сайте курорта «Горки Город».