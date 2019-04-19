В Анапе женщина похитила 800 тыс. рублей во время магического обряда от сглаза

Местная жительница рассказала, что встретила на улице женщину, которая сообщила ей о смертельной опасности, грозящей ее сыну. По словам новой знакомой, чтобы предотвратить несчастье, нужно провести магический обряд. Для снятия сглаза женщина пригласила злоумышленницу к себе домой и отдала ей 750 тыс. рублей и украшения стоимостью 60 тыс. рублей.

Гостья завернула ценности в платок и проделала с ним некоторые манипуляции. После этого она вернула платок хозяйке и потребовала не разворачивать его три дня. Вечером женщина все же решила проверить содержимое платка и обнаружила в нем нарезанную бумагу.

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 40-летнюю жительницу Волгоградской области. Большую часть похищенного изъяли и вернули владелице.

Женщину заключили под стражу и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Ей грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.