В Анапе женщина похитила 800 тыс. рублей во время магического обряда от сглаза
В Анапе задержали женщину, которая представилась магом и похитила деньги клиентки
Местная жительница рассказала, что встретила на улице женщину, которая сообщила ей о смертельной опасности, грозящей ее сыну. По словам новой знакомой, чтобы предотвратить несчастье, нужно провести магический обряд. Для снятия сглаза женщина пригласила злоумышленницу к себе домой и отдала ей 750 тыс. рублей и украшения стоимостью 60 тыс. рублей.
Гостья завернула ценности в платок и проделала с ним некоторые манипуляции. После этого она вернула платок хозяйке и потребовала не разворачивать его три дня. Вечером женщина все же решила проверить содержимое платка и обнаружила в нем нарезанную бумагу.
Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 40-летнюю жительницу Волгоградской области. Большую часть похищенного изъяли и вернули владелице.
Женщину заключили под стражу и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Ей грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в марте в Красноармейском районе мужчина похитил деньги и украшения женщины, обещая ей провести обряд по привороту мужа. Потерпевшая отдала ему почти 150 тыс. рублей для ритуала с оленьими рогами.
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