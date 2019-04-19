РАН выберет на Кубани четыре школы для подготовки детей к научной карьере

Краснодарский край, Вся Россия

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Российская академия наук (РАН) выберет четыре школы в Краснодарском крае, в которых сделает классы с углубленным изучением предметов

Всего в 32 регионах России появятся 110 таких школ. Это совместный проект Министерства просвещения РФ и РАН. Академия собирается работать как с учениками, так и с педагогами. В школах хотят проводить научные олимпиады, конкурсы, вебинары и курсы повышения квалификации. Также создадут классы с углубленным изучением отдельных предметов. Систему планируют ввести в следующем учебном году.

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На Кубани в качестве площадок проекта РАН рассматривают краснодарские школы № 90, 92, 36, 69, 87 и сочинскую школу № 8.

Глава минобрнауки Кубани Елена Воробьева рассказала, что цель проекта — формирование условий для обучения талантливых детей и развитие интеллектуального потенциала регионов. Министр добавила, что в этих школах усилят материальные, финансовые, интеллектуальные и кадровые ресурсы. Курировать их будет Кубанский государственный университет, сообщили 18 апреля в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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