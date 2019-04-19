РАН выберет на Кубани четыре школы для подготовки детей к научной карьере

Российская академия наук (РАН) выберет четыре школы в Краснодарском крае, в которых сделает классы с углубленным изучением предметов

Всего в 32 регионах России появятся 110 таких школ. Это совместный проект Министерства просвещения РФ и РАН. Академия собирается работать как с учениками, так и с педагогами. В школах хотят проводить научные олимпиады, конкурсы, вебинары и курсы повышения квалификации. Также создадут классы с углубленным изучением отдельных предметов. Систему планируют ввести в следующем учебном году.