Под Анапой парень погиб в ДТП с автобусом и двумя машинами
Под Анапой утром 19 апреля произошло ДТП с двумя машинами и автобусом, один человек погиб
Авария случилась в 6:30 на трассе Уташ — Джигинка. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 превысил скорость и его занесло на встречную полосу. Там он врезался в «Ниву» и автобус Hyundai.
В результате аварии водитель ВАЗ-2110 погиб на месте, его 35-летнюю пассажирку госпитализировали. Также в больницу доставили 34-летнего водителя «Нивы», рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
Как сообщали Юга.ру, 16 апреля 24-летний парень погиб в ДТП под Краснодаром.
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