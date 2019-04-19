Под Анапой парень погиб в ДТП с автобусом и двумя машинами

Под Анапой утром 19 апреля произошло ДТП с двумя машинами и автобусом, один человек погиб

Авария случилась в 6:30 на трассе Уташ — Джигинка. По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 превысил скорость и его занесло на встречную полосу. Там он врезался в «Ниву» и автобус Hyundai.

В результате аварии водитель ВАЗ-2110 погиб на месте, его 35-летнюю пассажирку госпитализировали. Также в больницу доставили 34-летнего водителя «Нивы», рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.