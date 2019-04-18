В Краснодаре на Радоницу запустят пять специальных автобусных маршрутов

В Краснодаре с 4 по 7 мая в связи с Радоницей усилят работу общественного транспорта и введут дополнительные маршруты

Пять дополнительных автобусных маршрутов введут в эти дни в связи с массовым посещением Славянского кладбища. Они будут ходить из нескольких районов города с 9 до 17 часов. На каждом маршруте будут работать по 4–6 автобусов.

Маршруты автобусов следующие:

ул. Калинина — Славянское кладбище (4 автобуса);

ул. 3-я Целиноградская — Славянское кладбище (6 автобусов);

Комсомольский мкр — Славянское кладбище (6 автобусов);

ул. им. Валерия Гассия — Славянское кладбище (6 автобусов);

Стадион «Кубань» — ул. Круговая (4 автобуса).

По территории самого кладбища организуют будет ходить автобус № 6 Центральная аллея городского кладбища — ул. Круговая.

Кроме того, в этот период увеличат количество муниципальных автобусов и троллейбусов, которые ходят в район кладбища и запустят к нему специальные маркированные трамваи.

Также увеличится число транспортных средств, которые доставляют пассажиров на кладбища в хуторе Ленина и поселке Северном. Для подвоза граждан к новому кладбищу в хуторе Копанском изменится маршрут автобуса № 140А Бальнеолечебница — хутор Черников — садоводческое товарищество «Урожайное».

Уточнить информацию о работе общественного транспорта и расписании движения можно по телефонам Центра мониторинга дорожного движения и транспорта: 8(861)218-99-18, 8(903)412-01-01.