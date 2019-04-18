В Краснодаре трамваи временно пойдут в обход Коммунаров

Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на пересечении улиц Коммунаров и Длинной. Они будут действовать в вечернее время 19, 20 и 21 апреля, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Трамваи маршрута № 2 Декабристов — Индустриальная с 21:50 будут следовать от Индустриальной до Кооперативного рынка, далее повернут на Гоголя и через Дмитриевскую дамбу поедут по Садовой до Декабристов. В обратном направлении вагоны отправятся от Декабристов по Садовой в Западное депо. По стандартному маршруту последние вагоны отправятся в 21:29 от Индустриальной и в 21:24 от Декабристов.

Трамваи № 5 Солнечная — Бершанской после 21:25 от Солнечной поедут не по Коммунаров, а по Садовой, далее по маршруту, либо до Восточного депо. Последние вагоны по стандартному маршруту отправятся в 21:01 от Бершанской и в 21:28 от Солнечной.

По такому же маршруту с 21:30 проследуют трамваи № 8 Солнечная — Хладокомбинат. По стандартному времени вагоны отправятся в 21:09 от Хладокомбината и в 21:07 — от Солнечной.

Трамваи № 15 Солнечная — ж/д вокзал Краснодар-I после 21:45 от конечной пойдут не на вокзал, а через Садовую в Западное депо. По обычному маршруту последние вагоны отправятся в 21:21 от Солнечной и в 21:40 от вокзала.

Отслеживать траекторию движения трамваев по измененным маршрутам можно на сайте МУП «КТТУ» и в разделе «Транспорт/Карты» в мобильном приложении «Краснодар».