Юристы рассказали, как будет действовать закон о запрете рекламы новых психоактивных веществ

«В 2015 году был принят закон о новых психоактивных веществах. Он определил, какие вещества могут относиться к новым потенциально опасным. Ввели реестр таких веществ. Полномочиями на ведение этого реестра обладал директор ФСКН. Он мог своим приказом вносить в реестр новые потенциально опасные психоактивные вещества. Предполагалось, что этот закон нужен для того, чтобы бороться с оборотом дизайнерских наркотиков и спайсов. Они появлялись часто за счет изменения формул и не входили в перечень наркотиков», — сказал юрист.

Юрист, который сотрудничает с Фондом содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова и Институтом прав человека, Арсений Левинсон рассказал порталу Юга.ру, как будет действовать закон.

Депутаты Госдумы 17 апреля приняли в третьем, окончательном чтении закон, по котоому в СМИ и интернете нельзя будет публиковать информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения психоактивных веществ.

Однако, по его словам, с 2015 года ни одно вещество не включили в этот реестр. После ликвидации ФСКН полномочия по внесению в реестр веществ перешли к главе МВД Владимиру Колокольцеву. Он также за это время не включил в список ни одно новое потенциально опасное психоактивное вещество.

«Почему так происходит? И в 2015 году, когда принимали закон, и сейчас все новые дизайнерские наркотики и соли попадают под понятие "производные". Их рассматривают не как новые потенциально опасные наркотические, а как производные наркотических средств. За них предусмотрена такая же ответственность, как за наркотики», — отметил Левинсон.

Представитель фонда пояснил, что процедура включения в реестр новых веществ сложнее, чем процесс их включения в перечень наркотиков.

«Для включения вещества в реестр предусматривается ряд условий, которых нет при добавлении в перечень наркотиков. Например, должно быть как минимум два зафиксированных факта опьянения граждан таким веществом. Такие данные МВД должен получать из Министерства здравоохранения РФ, которое может требовать их от специальных лабораторий. Эти сведения из Минздрава не поступают, поэтому вещества в реестр не включают», — предположил юрист.

Левинсон уточнил, что для включения вещества в перечень наркотиков не нужно получать сведения от Минздрава. Это может происходить по инициативе МВД через правительство. По мнению специалиста, включение веществ в реестр должно быть упрощено, а процедура включения в перечень наркотиков — усложнена.

«Для отнесения вещества к наркотику нужно проводить более детальный анализ, тогда эта система будет работать», — заключил он.