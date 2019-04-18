Фестиваль бега на курорте «Роза Хутор» проведут в стиле диско

В Сочи на горном курорте «Роза Хутор» со 2 по 5 мая проведут международный фестиваль бега Rosa Run

В этом году фестиваль пройдет в четвертый раз. Ожидается, что он соберет более 2,5 тыс. человек — как любителей, так и профессиональных спортсменов. Тема фестиваля в этом году — «Диско». Все мероприятия пройдут под диско-хиты.

«Фестиваль стал уже традицией для многих бегунов, которые приезжают на "Роза Хутор" в майские праздники. В этом году ожидаем еще больше участников, ведь в программе появились новые забеги — трейлы по красивым горным трассам», — сказал директор фестиваля бега Андрей Кавун.

В первый день проведут забег «Вертикальный километр» Rosa Peak. Длина дистанции составит 6,5 км. Маршрут будет проходить на горе Роза Пик. У участников будет три часа, чтобы добраться до самой верхней точки.

В прошлом году быстрее всех до финиша добрался Егор Белоусов. Он преодолел дистанцию за 1 час 1 минуту и 42 секунды, сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».