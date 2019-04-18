Фестиваль бега на курорте «Роза Хутор» проведут в стиле диско
В Сочи на горном курорте «Роза Хутор» со 2 по 5 мая проведут международный фестиваль бега Rosa Run
В этом году фестиваль пройдет в четвертый раз. Ожидается, что он соберет более 2,5 тыс. человек — как любителей, так и профессиональных спортсменов. Тема фестиваля в этом году — «Диско». Все мероприятия пройдут под диско-хиты.
«Фестиваль стал уже традицией для многих бегунов, которые приезжают на "Роза Хутор" в майские праздники. В этом году ожидаем еще больше участников, ведь в программе появились новые забеги — трейлы по красивым горным трассам», — сказал директор фестиваля бега Андрей Кавун.
В первый день проведут забег «Вертикальный километр» Rosa Peak. Длина дистанции составит 6,5 км. Маршрут будет проходить на горе Роза Пик. У участников будет три часа, чтобы добраться до самой верхней точки.
В прошлом году быстрее всех до финиша добрался Егор Белоусов. Он преодолел дистанцию за 1 час 1 минуту и 42 секунды, сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».
Во второй день фестиваля запланирован командный забег с заданиями Rosa Quest. Ожидается, что в нем примут участие около 100 команд. В каждой из них будет по десять человек. Уточняется, что это самый массовый квест в России. Команды соберут случайным образом. Они должны будут пройти около 20 станций и выполнить спортивные, логические и шуточные задания. Команду-победителя определят не по скорости прохождения трассы, а по набранному количеству баллов.
В третий день проведут костюмированный забег Rosa Carnival на 3,5 км для всех желающих. Для участников будет действовать дресс-код — они должны быть одеты в стиле диско.
В последний день предусмотрены новые забеги Rosa Sky и Rosa Trail. Организаторы пояснили, что маршруты забегов будут проходить по живописным горным трассам. Участники стартуют от площади «Роза», пробегут по горам и финишируют у Ратуши. Длина Rosa Sky — 24 км. На преодоление расстояния будет отведено семь часов. Участники забега Rosa Trail должны будут преодолеть 7 км за два часа.
Помимо забегов организуют развлекательную программу для участников и болельщиков. Каждый день будет начинаться с разминки и зарядки. После марафонов запланированы мастер-классы и экскурсии. В конце каждого дня будут проходить вечеринки с конкурсами. Желающие смогут посетить спортивную ярмарку и лекторий. Рядом с ярмаркой будет работать фотозона. Гостям предложат пройти тест-драйв автомобилей Mitsubishi, включая новый пикап L200.
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