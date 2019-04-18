Чиновники Краснодара рассказали, зачем они мониторят инстаграм и как борются с кражей люков
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов 18 апреля рассказал, как работают чиновники ведомства
«Поверьте мне, все фотографии с ямами, которые появляются в инстаграме, я не буду говорить, на каких страницах, — вы и так их прекрасно знаете, — все они через минуту появляются у меня в телефоне. И все сотрудники ими уже занимаются. Какие-то из них — фейковые или полуфейковые, какие-то — реальные. Но в каждой яме нужно разбираться. Я могу сказать, что больше половины ям или провалов связаны с повреждением подземных инженерных коммуникаций. Где-то труба прохудилась, где-то стык с колодцем просочился, или что-то лопнуло. Мы оперативно реагируем на это со всех сторон», — заверил Владимир Архипов.
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Чиновник также рассказал, как власти борются с кражей люков. По его словам, жителям не нужно сообщать в полицию о таких преступлениях — это делает департамент.
«Я не знаю, сколько десятков заявлений мы передали в прошлом году. По-моему, около тысячи только наших ливнеприемных решеток было украдено. В том году был настоящий бум. Мы работаем над этим совместно с полицией. Пока люди не поймут, что за это наступает уголовная ответственность, причем серьезная, приходится бороться только так. Мы прорабатывали все варианты с различными условиями запоров люков, но я считаю, что лучшая мера борьбы — неотвратимость наказания», — заявил Архипов.
Как сообщали Юга.ру, ранее 18 апреля власти Краснодара рассказали, какие дороги будут ремонтировать в 2019 году.
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