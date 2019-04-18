Чиновники Краснодара рассказали, зачем они мониторят инстаграм и как борются с кражей люков

«Поверьте мне, все фотографии с ямами, которые появляются в инстаграме, я не буду говорить, на каких страницах, — вы и так их прекрасно знаете, — все они через минуту появляются у меня в телефоне. И все сотрудники ими уже занимаются. Какие-то из них — фейковые или полуфейковые, какие-то — реальные. Но в каждой яме нужно разбираться. Я могу сказать, что больше половины ям или провалов связаны с повреждением подземных инженерных коммуникаций. Где-то труба прохудилась, где-то стык с колодцем просочился, или что-то лопнуло. Мы оперативно реагируем на это со всех сторон», — заверил Владимир Архипов.

Чиновник также рассказал, как власти борются с кражей люков. По его словам, жителям не нужно сообщать в полицию о таких преступлениях — это делает департамент.

«Я не знаю, сколько десятков заявлений мы передали в прошлом году. По-моему, около тысячи только наших ливнеприемных решеток было украдено. В том году был настоящий бум. Мы работаем над этим совместно с полицией. Пока люди не поймут, что за это наступает уголовная ответственность, причем серьезная, приходится бороться только так. Мы прорабатывали все варианты с различными условиями запоров люков, но я считаю, что лучшая мера борьбы — неотвратимость наказания», — заявил Архипов.