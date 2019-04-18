В Краснодаре снег и дождь прогнозируют в течение всего дня

В Краснодаре 18 апреля похолодало и пошел дождь со снегом

По данным на 9:00 температура составляла 3 °С. В Краснодарском краевом гидрометценре порталу Юга.ру рассказали, что осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в течение всего дня. Температура воздуха будет от 6 до 11 °С. Ночью возможны заморозки.

Также, по данным сайта The weather channel, утром 18 апреля снег пошел в Чечне, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Ставропольском крае.