В Краснодаре снег и дождь прогнозируют в течение всего дня
В Краснодаре 18 апреля похолодало и пошел дождь со снегом
По данным на 9:00 температура составляла 3 °С. В Краснодарском краевом гидрометценре порталу Юга.ру рассказали, что осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в течение всего дня. Температура воздуха будет от 6 до 11 °С. Ночью возможны заморозки.
Также, по данным сайта The weather channel, утром 18 апреля снег пошел в Чечне, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Ставропольском крае.
Как сообщали Юга.ру, в регионах ЮФО и СКФО с 18 по 21 апреля ожидаются заморозки. В связи с этим прогнозируют риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур, теплолюбивых растений.
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