В Адыгее ОПГ воровала бензин у «Лукойла», подменяя его газолином

Тахтамукайский районный суд Адыгеи 15 апреля вынес приговор похитителям нефтепродуктов, принадлежащих ООО «Лукойл-Югнефтепродукт»

Виновными в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере) признаны восемь участников межрегиональной преступной группировки.

Как писали Юга.ру, преступления совершались длительное время. В группировку входили жители Краснодарского края и Адыгеи в возрасте от 21 до 45 лет, организатор — уроженец Волгоградской области.

«Механизм осуществления противоправной деятельности ОПГ выглядел следующим образом. Водители бензовозов после выезда за пределы нефтебазы сливали часть бензина на территории промышленной базы в районе поселка Энем, которую для этих целей арендовали организаторы ОПГ. Затем в бензовоз вместо слитого бензина заливался газолин, и эту смесь водители доставляли на автозаправки "Лукойл", где сливали ее в топливные емкости в объемах согласно транспортным накладным. Такая же схема работала при хищении дизельного топлива, вместо которого заливалось судоходное маловязкое топливо», — прокомментировали в пресс-службе УФСБ России по Адыгее.

Похищенные нефтепродукты злоумышленики реализовывали третьим лицам, а деньги распределяли между собой. Сотрудники органов безопасности задержали их с поличным на территории Тахтамукайского района в сентябре 2017 года.

Наказание членам ОПГ назначили в зависимости от роли каждого. Двое получили реальные сроки — по 2,5 года в колонии общего режима, остальные — условные (от 1,5 до 2 лет).