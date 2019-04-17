Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова 16 апреля экстренно госпитализировали в Уфе
Быков прилетел в Уфу, чтобы выступить с лекцией на тему «Русский анекдот как литературный жанр». Там он почувствовал себя плохо. Его госпитализировали с подозрением на инсульт, но этот диагноз не подтвердился, пишет RT со ссылкой на и.о. министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина.
Сейчас публицист подключен к аппарату искусственного дыхания и находится в медикаментозной коме. Его состояние оценивается как тяжелое, перевозить его в Москву не планируют, сообщил главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов агентству городских новостей «Москва».
По данным «Эха Москвы», госпитализация писателя связана с хроническим заболеванием.
Дмитрий Быков — российский писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель литературы, кинокритик. Работал в изданиях «Огонек», «Новая газета», «GQ Россия» и других. С июня 2015 года ведет программу «Один» на радио «Эхо Москвы».
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