Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова 16 апреля экстренно госпитализировали в Уфе

Быков прилетел в Уфу, чтобы выступить с лекцией на тему «Русский анекдот как литературный жанр». Там он почувствовал себя плохо. Его госпитализировали с подозрением на инсульт, но этот диагноз не подтвердился, пишет RT со ссылкой на и.о. министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина.

Сейчас публицист подключен к аппарату искусственного дыхания и находится в медикаментозной коме. Его состояние оценивается как тяжелое, перевозить его в Москву не планируют, сообщил главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов агентству городских новостей «Москва».

По данным «Эха Москвы», госпитализация писателя связана с хроническим заболеванием.