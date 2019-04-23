Краснодарская клиника «Три-З» первой в России получила статус центра экспертизы по факичным линзам

На базе клиники «Три-З» в Краснодаре в апреле открылся первый в России референтный центр по факичным интраокулярным линзам от компании Care Group

Специалисты краснодарской клиники получили возможность самим повышать экспертизу в сфере имплантации ФИОЛ (факичных интраокулярных линз), обучать хирургов страны и давать обратную связь разработчикам линз по улучшению их качества. «Имплантация ФИОЛ — это технология рефракционной коррекции. Факичная линза изготавливается из особого материала и строго индивидуально. Интерес именно к этой теме возник несколько лет назад, после обсуждения на одной из международных конференций успешного опыта зарубежных коллег по ее применению у пациентов с очень сложными рефракционными случаями. Среди наших пациентов тоже были такие, но тогда мы были вынуждены им отказывать в помощи. Очень осторожно начинали, наши хирурги напрямую общались с разработчиками этих линз, с хирургами из других стран, которые уже внедрили в свою практику факичные линзы и делились с нами собственными результатами. И вот уже в 2017 году хирурги ГК "Три-З" стали лидерами по количеству таких имплантаций в России у пациентов с высокими степенями близорукости, а в декабре 2018 года мы первыми в нашей стране применили эту технологию для коррекции пресбиопии. Я считаю, что по праву мы являемся экспертами», — сказала директор краснодарской клиники «Три-З» Инга Поветкина.

Офтальмохирурги краснодарской клиники начали работать с факичными интраокулярными линзами в 2016 году. За три года во всех клиниках сети специалисты имплантировали около 200 индивидуально рассчитанных ФИОЛ, поставленных напрямую от их производителя — Care Group, опыт которой в этой области составляет более 30 лет.

О своем опыте установки линз журналисту портала Юга.ру рассказала пациентка Светлана Чернышова. «У меня было плохое зрение, -10 с миопией высокой степени, астигматизмом и тонкой роговицей. После обследования мне сообщили, что обычная операция не подойдет, нужна установка линз. Операция длилась 5-10 минут, совершенно не больно и не страшно. После имплантации я час находилась в специальной комнате, после чего доктор еще раз осмотрел меня и отправил домой. Уже в автобусе по дороге домой я увидела мир другими глазами», — поделилась Чернышова.

Имплантация факичных линз используется для коррекции миопии высокой степени, астигматизма и пресбиопии, а также в качестве добавочных линз для достижения лучшего результата после ранее проведенных операций по замене хрусталика.

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Кроме того, установка ФИОЛ — шанс избавиться от очков, сохранив анатомию глаза, для пациентов с тонкой роговицей и высокой степенью близорукости или дальнозоркости. «Сеть клиник "Три-З" — один из ключевых партнеров в России. Каждый год офтальмохирурги компании подтверждают свою приверженность прогрессу, предлагая пациентам такие решения, которые еще совсем недавно казались невозможными. Работа референтного центра на базе "Три-З" позволит производителям повышать качество разработок, получая обратную связь напрямую от экспертов высочайшего уровня», — отметил руководитель отдела исследований и разработок Care Group Санджей Аргал. В Краснодаре на базе клиники «Три-З» в мае пройдет первый круглый стол по имплантации ФИОЛ для офтальмохирургов. Участники разберут сложные клинические случаи, проведут совместный осмотр и сеанс «живой хирургии». Также запланированы обучающие онлайн-вебинары для врачей из других регионов России.