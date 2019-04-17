В России запретили рекламу новых опасных психоактивных веществ

Депутаты Госдумы 17 апреля приняли в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий публикацию в СМИ и интернете рекламы новых потенциально опасных психоактивных веществ

В СМИ и интернете нельзя будет публиковать информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения психоактивных веществ. Также нельзя рекламировать способы и места культивирования наркосодержащих растений, сообщается на сайте Госдумы.

Сейчас за потребление новых психоактивных веществ грозит административная ответственность, за их незаконный оборот — уголовная. Однако соответствующие нормы раньше не распространялись на законодательство о рекламе и СМИ.

Старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова рассказала порталу Юга.ру, что понятие новых потенциально опасных психоактивных веществ ввели в 2015 году. Оно было отражено в федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных веществах». Понятие определяет их как вещества синтетического или естественного происхождения, включенные в реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в России запрещен.

Вместе с понятием был создан реестр психоактивных веществ. В него еще не внесено ни одно психоактивное вещество, признанное новым потенциально опасным, уточнила Кузеванова со ссылкой на статью 2018 года аспирантки кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Марьяны Темботовой.

«Необходимость корректировки перечня запрещенных к обороту препаратов, и, как следствие, введения запрета на их рекламу или пропагандирование, вызвана скорее всего появлением новых видов средств, схожих с наркотическими по эффекту и наносящих вред здоровью. Это спайсы, курительные смеси, соли. Так как в России введен запрет на пропаганду и рекламу наркотических средств, то логично, что появление регулирования оборота новых опасных средств дополнительно потребовало введения запрета наряду с наркотиками, что нашло отражение в изменениях в законах о СМИ и рекламе», — пояснила юрист.