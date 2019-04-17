В Sony рассказали, какой будет новая консоль PlayStation

Компания Sony в апреле рассказала об особенностях следующей игровой консоли PlayStation

В приставке будет процессор третьего поколения AMD Ryzen на архитектуре Zen 2, а также видеокарта семейства Radeon Navi с поддержкой разрешения 8K и технологией трассировки лучей. По словам геймдизайнера Марка Церни, с такой технологией не могла справиться ни одна приставка.

Вместо HDD-накопителя в консоли используют SSD для сокращения времени загрузки приложений. По словам Церни, новая модель также будет иметь обратную совместимость с «PlayStation 4», пишет RT со ссылкой на издание Wired.

Дата релиза и цена устройства пока неизвестны. Однако разработчик заявил, что в 2019 году консоль не выйдет.