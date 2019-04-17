В Sony рассказали, какой будет новая консоль PlayStation
Компания Sony в апреле рассказала об особенностях следующей игровой консоли PlayStation
В приставке будет процессор третьего поколения AMD Ryzen на архитектуре Zen 2, а также видеокарта семейства Radeon Navi с поддержкой разрешения 8K и технологией трассировки лучей. По словам геймдизайнера Марка Церни, с такой технологией не могла справиться ни одна приставка.
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Вместо HDD-накопителя в консоли используют SSD для сокращения времени загрузки приложений. По словам Церни, новая модель также будет иметь обратную совместимость с «PlayStation 4», пишет RT со ссылкой на издание Wired.
Дата релиза и цена устройства пока неизвестны. Однако разработчик заявил, что в 2019 году консоль не выйдет.
PlayStation — серия стационарных и портативных консолей от японской корпорации Sony. Первая приставка вышла на рынок 3 декабря 1994 года, последняя, под названием «PlayStation 4», — 15 ноября 2013 года.
На начало 2019 года по всему миру продали 91,6 млн консолей «PlayStation 4» и 876 млн игр для них.
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