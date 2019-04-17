На Кубани мужчина в маске и с картонными номерами похитил КамАЗ с зерном

В Курганинске мужчина по поддельным документам и с номерами из картона похитил со склада более 40 тонн зерна

Следствие установило, что 35-летний житель Ставропольского края опубликовал в интернете объявление о найме водителей грузовиков для транспортировки зерна пшеницы со склада на зерновой терминал. На него откликнулся предприниматель, который занимается грузоперевозками.

По просьбе заказчика мужчина отправил фотографии своего паспорта, водительского удостоверения, а также свидетельства о регистрации КамАЗа и прицепа к нему.

После этого ставропольчанин на своем грузовике поехал на склад зерна в станице Темиргоевской. Там он под чужим именем загрузил более 40 тонн зерна, показав фотографии документов. Кроме того, мужчина установил на автомобиле поддельные номерные знаки, изготовленные из картона. Свое лицо он спрятал за медицинской маской, сославшись на пыль.

Похищенное зерно злоумышленник продал в Крымске. Ущерб превысил 500 тыс. рублей.

Мужчину обвинили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.