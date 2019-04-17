В Адыгее 200 млн рублей направят на развитие сельской местности

В Адыгее в 2019 году финансирование программы «Устойчивое развитие сельских территории» увеличили до 200,6 млн рублей

В 2018 году на развитие сельской местности направили 159 млн рублей, сообщили порталу Юга.ру в министерстве сельского хозяйства Адыгеи.

«В прошлом году было введено 13,6 км газопроводных сетей, 11,1 км водопроводных сетей, 2,8 км автомобильных дорог, выделено 978,8 кв. метров жилья для молодых семей и молодых специалистов. Построен фельдшерско-акушерский пункт и завершено строительство средней школы на 100 мест. В этом году по заданию главы Адыгеи Мурата Кумпилова в рамках программы в республике будет увеличен комплекс мероприятий по улучшению жизни в сельской местности», — отметили в минсельхозе Адыгеи.

Больше всего средств направят на дороги. Планируется реконструкция 6 км дорог на сумму 121,4 млн рублей.

Кроме того, в 2019 году построят более 11 км распределительных газопроводов низкого давления в Кошехабльском, Майкопском и Гиагинском районах. На это выделили 14,6 млн рублей из бюджетов всех уровней.

В Майкопском и Теучежском районах запланирована реконструкция 6,8 км водопроводных сетей на сумму 19,4 млн рублей. В Теучежском районе построят фельдшерско-акушерский пункт, в Шовгеновском районе в этом году завершат строительство физкультурно-спортивного мини-парка, а в Кошехабльском районе обустроят зону отдыха и детскую игровую площадку. Еще 40,8 млн рублей выделят на покупку 1,9 тыс. кв. метров жилья для 26 молодых семей.