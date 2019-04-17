«Яндекс.Еда» запустила фирменную доставку в Краснодаре
Сервис «Яндекс.Еда» с 17 апреля запустил доставку собственными курьерскими службами из кафе и ресторанов Краснодара
Раньше сервис работал в столице Кубани по модели «маркетплейс», когда блюда доставляли курьеры самих ресторанов.
Фирменная доставка сервиса уже действует в 14 городах: Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Уфе, Воронеже, Омске, Перми и Челябинске. В ближайшее время такую модель запустят еще в нескольких городах, где уже работает «маркетплейс».
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Благодаря самостоятельной доставке сервис лучше контролирует качество и скорость, позволяет отслеживать весь путь заказа от начала его готовки до момента получения, а также заказывать еду из ресторанов, у которых нет своих курьеров. В среднем доставка будет занимать 30 минут.
«Яндекс.Еда» уже начала подключать в Краснодаре новые заведения, в том числе сеть ресторанов «Макдоналдс».
Помимо еды в сервисе можно заказать разливные напитки — соки, газированную воду, свежий кофе и чай. Чтобы напитки приезжали в целости, используются крышки без прорези для питья, а стаканы зафиксированы в специальных подставках и закреплены в термосумке.
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