«Яндекс.Еда» запустила фирменную доставку в Краснодаре

Сервис «Яндекс.Еда» с 17 апреля запустил доставку собственными курьерскими службами из кафе и ресторанов Краснодара

Фирменная доставка сервиса уже действует в 14 городах: Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Уфе, Воронеже, Омске, Перми и Челябинске. В ближайшее время такую модель запустят еще в нескольких городах, где уже работает «маркетплейс».

Раньше сервис работал в столице Кубани по модели «маркетплейс», когда блюда доставляли курьеры самих ресторанов.

Благодаря самостоятельной доставке сервис лучше контролирует качество и скорость, позволяет отслеживать весь путь заказа от начала его готовки до момента получения, а также заказывать еду из ресторанов, у которых нет своих курьеров. В среднем доставка будет занимать 30 минут.

«Яндекс.Еда» уже начала подключать в Краснодаре новые заведения, в том числе сеть ресторанов «Макдоналдс».

Помимо еды в сервисе можно заказать разливные напитки — соки, газированную воду, свежий кофе и чай. Чтобы напитки приезжали в целости, используются крышки без прорези для питья, а стаканы зафиксированы в специальных подставках и закреплены в термосумке.