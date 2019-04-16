На соревнованиях по джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка
Болельщики устроили потасовку на турнире юга России по бразильскому джиу-джитсу в Пятигорске
Соревнования проходили 13 апреля, в них принимали участие 500 спортсменов из регионов СКФО, а также Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону и Волгограда.
Во время турнира началась драка. Видео инцидента очевидцы опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что пока в одном углу татами боролись спортсмены, на другом его конце несколько десятков зрителей устроили потасовку.
Президент федерации джиу-джитсу Ставропольского края Дмитрий Красавин сообщил, что причиной конфликта, по предварительной версии, стало недовольство одного из болельщиков решением судей.
«Да, действительно произошла потасовка. Конфликт был оперативно улажен организаторами мероприятия, вызывать полицию не пришлось. В результате инцидента никто не пострадал», — цитирует Красавина «Интерфакс».
Он добавил, что руководство лиги ACBJJ проводит по этому факту расследование.
«Они вынесут вердикт по виновным, их могут отстранить от участия в дальнейших соревнованиях. Все будет решено по итогам проверки», — рассказал Красавин.
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