Собор Парижской Богоматери могут восстановить по модели из игры Assassin’s Creed Unity

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Работы художницы из Assassin’s Creed Unity и американского искусствоведа могут помочь в восстановлении собора Парижской Богоматери

Художница Ubisoft, создавшей игру, Кэролин Миусс (Caroline Miousse) трудилась над созданием точной виртуальной копии Нотр-Дама в течение двух лет. Собор воссоздан до мельчайших деталей.

Некоторые СМИ сообщили, что Ubisoft уже предложила свою помощь в восстановлении собора, однако официальных заявлений от компании пока не поступало, пишет DTF.

Кроме того, помочь может модель собора, созданная несколько лет назад искусствоведом Эндрю Таллоном из американского колледжа Вассар. Он провел лазерное 3D-сканирование всего здания, что позволило зафиксировать все детали с точностью до 5 мм.

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Как писали Юга.ру, Нотр-Дам загорелся 15 апреля, собор тушили около 12 часов. По некоторым данным, возгорание могло произойти на строительных лесах. Прокуратура Парижа возбудила дело по статье за неумышленное причинение ущерба.

Основную структуру Нотр-Дама спасли, но выгорели две трети площади крыши, обрушился шпиль и часть поперечного нефа. При этом уцелели колокольни, алтарь, алтарный крест и реликвии, которые хранились в ризнице храма.

Французские реставраторы оценили срок восстановления Нотр-Дама в 10-15 лет, передает «Интерфакс».

Искусство Технологии
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