Полицейские ищут пропавшую без вести женщину, которая может находиться в Курганинске

Полицейские просят граждан помочь в поисках 44-летней жительницы Краснодара Елены Важливцевой

Елена Важливцева 2 февраля вышла из дома на улице Восточно-Кругликовской, 79 и до сих пор не вернулась.

Рост женщины 165 см, среднее телосложение, прямые темные волосы до плеч, зеленые глаза. На ней могло быть темное пальто до колен и черные штаны.

Предположительно, пропавшая может быть в Курганинске, сообщила 16 апреля пресс-служба УМВД по Краснодару.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Елены Важливцевой, следствие просит сообщить по телефонам 8 (861) 250-87-76, 8 (906) 478-88-96, 8 (928) 663-75-57, 8 (964) 927-35-17.