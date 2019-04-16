Полицейские ищут пропавшую без вести женщину, которая может находиться в Курганинске
Полицейские просят граждан помочь в поисках 44-летней жительницы Краснодара Елены Важливцевой
Елена Важливцева 2 февраля вышла из дома на улице Восточно-Кругликовской, 79 и до сих пор не вернулась.
Рост женщины 165 см, среднее телосложение, прямые темные волосы до плеч, зеленые глаза. На ней могло быть темное пальто до колен и черные штаны.
Предположительно, пропавшая может быть в Курганинске, сообщила 16 апреля пресс-служба УМВД по Краснодару.
Всех, у кого есть информация о местонахождении Елены Важливцевой, следствие просит сообщить по телефонам 8 (861) 250-87-76, 8 (906) 478-88-96, 8 (928) 663-75-57, 8 (964) 927-35-17.
Как сообщали Юга.ру, после исчезновения Елены Важливцевой СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.