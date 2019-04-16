В центре Краснодара сотрудник банка погиб после падения с высоты
В центре Краснодара в ночь на 16 апреля мужчина погиб, выпав с десятого этажа многоэтажки
Около полуночи 51-летний сотрудник банка вышел из своего дома, чтобы покурить. Мужчина поднялся на общий балкон на десятом этаже дома на улице Коммунаров, откуда и упал. От полученных травм он умер на месте.
Следователи не нашли предсмертной записки, с родственниками мужчина также не ссорился.
Проводится доследственная проверка, уточняются обстоятельства происшествия, рассказал порталу Юга.ру старший следователь следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Ярослав Белый.
Как сообщали Юга.ру, в мае 2018 года в Краснодаре 30-летний мужчина выжил после падения с высоты 11 этажа.
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