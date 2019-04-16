В центре Краснодара сотрудник банка погиб после падения с высоты

В центре Краснодара в ночь на 16 апреля мужчина погиб, выпав с десятого этажа многоэтажки

Около полуночи 51-летний сотрудник банка вышел из своего дома, чтобы покурить. Мужчина поднялся на общий балкон на десятом этаже дома на улице Коммунаров, откуда и упал. От полученных травм он умер на месте.

Следователи не нашли предсмертной записки, с родственниками мужчина также не ссорился.

Проводится доследственная проверка, уточняются обстоятельства происшествия, рассказал порталу Юга.ру старший следователь следственного отдела по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Ярослав Белый.