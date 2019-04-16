В Адыгее мужчина предложил начальнику отдела УГРО взятку, чтобы оставить знакомую на свободе

В Адыгее жителя Ставропольского края обвинили во взятке начальнику городского отдела уголовного розыска за то, чтобы не арестовали его знакомую

В феврале 2019 года в Адыгее правоохранители задержали женщину, которая находилась в розыске за совершение краж в Майкопе. После этого ее 31-летний житель Ставропольского края пришел в служебный кабинет начальника отдела уголовного розыска и предложил 50 тыс. рублей, чтобы тот помог его знакомой избежать лишения или ограничения свободы.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий), предусматривающей до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки. Расследование завершено. Подозреваемому предъявлено обвинение, сообщила 15 апреля пресс-служба прокуратуры Адыгеи.