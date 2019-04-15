Град повредил посевы и сады в трех районах Ставрополья
До 35% посевов и садов повреждены градом в трех районах Ставропольского края
Стихия обрушилась на регион 15 апреля. Всего град повредил 4,3 тыс. гектаров сельхозугодий. В краевом министерстве сельского хозяйства оценили выбитый урожай в 15-35%.
Сильнее всего пострадал Георгиевский городской округ, где повреждено 2 тыс. гектаров, из них 200 га сада и 1,8 тыс. га озимых. В Кировском городском округе пострадало 800 га озимых и 700 га гороха, в Предгорном районе — 170 га сада и 630 га озимых.
Кроме того, град выпал в Буденновском, Петровском, Кочубеевском и Шпаковском районах. Этим территориям ущерб не причинен, передает «Интерфакс».
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