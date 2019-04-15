В Краснодаре полицейские нашли пропавшую студентку

Краснодарский край

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Краснодарские полицейские в ночь на 14 апреля нашли Камиллу Мутчомво, которая пропала без вести четыре дня назад

18-летняя Камилла Мутчомво пропала в Краснодаре 10 апреля. С заявлением в полицию обратились ее родственники.

Сотрудники уголовного розыска нашли пропавшую девушку в одной из гостиниц на улице Северной. Об этом правоохранители сообщили ее родителям, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

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