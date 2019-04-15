Главу Бабаюртовского района Дагестана арестовали на 10 суток

Дагестан

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Суд 15 апреля взял под стражу главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева

Представитель Советского районного суда Махачкалы рассказал, что Карагишиев будет находиться под арестом десять дней. Если в течение этого времени чиновнику предъявят обвинение, то меру пресечения продлят до двух месяцев, сообщает «Интерфакс».

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Как сообщали Юга.ру, Карагишиева задержали 12 апреля. На него завели уголовные дела по статьям за служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями и присвоение или растрату.

Кроме того, утром 10 апреля в администрации Дербентского района прошел обыск. После этого задержали главу района Магомеда Джелилова. 

Суд Чиновники

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