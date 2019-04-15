Главу Бабаюртовского района Дагестана арестовали на 10 суток

Суд 15 апреля взял под стражу главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева

Представитель Советского районного суда Махачкалы рассказал, что Карагишиев будет находиться под арестом десять дней. Если в течение этого времени чиновнику предъявят обвинение, то меру пресечения продлят до двух месяцев, сообщает «Интерфакс».

Читайте также: У чиновников Дагестана за год арестовали имущество на 2 млрд рублей

Как сообщали Юга.ру, Карагишиева задержали 12 апреля. На него завели уголовные дела по статьям за служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями и присвоение или растрату.