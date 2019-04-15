Пропавшую на Ставрополье 16-летнюю девочку нашли живой
В Минеральных Водах 15 апреля нашли 16-летнюю Валерию Лисицыну, которая ранее ушла из дома и не вернулась
Девочка ушла из дома 13 апреля. При ней был черный пакет с вещами и рюкзак.
Пропавшую нашли правоохранители вместе с волонтерами. Девочку передали родителям. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Полицейские провели профилактическую беседу с родителями несовершеннолетней.
В группе «Поисковый отряд Лиза Алерт Ставропольский край» в соцсети «ВКонтакте» отметили, что у них нет информации, где находилась девочка, поскольку это личная информация семьи.
И другие события Краснодара с 15 по 21 апреля
Ежегодную образовательную акцию по русскому языку провели на 12 площадках города
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.