Пропавшую на Ставрополье 16-летнюю девочку нашли живой

В Минеральных Водах 15 апреля нашли 16-летнюю Валерию Лисицыну, которая ранее ушла из дома и не вернулась

Девочка ушла из дома 13 апреля. При ней был черный пакет с вещами и рюкзак.

Пропавшую нашли правоохранители вместе с волонтерами. Девочку передали родителям. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Полицейские провели профилактическую беседу с родителями несовершеннолетней.

В группе «Поисковый отряд Лиза Алерт Ставропольский край» в соцсети «ВКонтакте» отметили, что у них нет информации, где находилась девочка, поскольку это личная информация семьи.