Полиция Кубани ищет водителя, который насмерть сбил мужчину и скрылся

Краснодарский край

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В станице Северской вечером 14 апреля водитель насмерть сбил пешехода и уехал с места аварии

Авария случилась около 20:00. По предварительным данным, неизвестный водитель сбил 56-летнего местного жителя на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм мужчина умер на месте.

Водитель скрылся с места ДТП, сейчас его разыскивают, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Как сообщали Юга.ру, утром 13 апреля в Армавире легковушка столкнулась с «Газелью». В результате ДТП пострадали четыре человека.

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