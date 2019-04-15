Полиция Кубани ищет водителя, который насмерть сбил мужчину и скрылся
В станице Северской вечером 14 апреля водитель насмерть сбил пешехода и уехал с места аварии
Авария случилась около 20:00. По предварительным данным, неизвестный водитель сбил 56-летнего местного жителя на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм мужчина умер на месте.
Водитель скрылся с места ДТП, сейчас его разыскивают, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
Как сообщали Юга.ру, утром 13 апреля в Армавире легковушка столкнулась с «Газелью». В результате ДТП пострадали четыре человека.
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