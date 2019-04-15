«Ставропольский бройлер» подал в суд на Первый канал и передачу с Еленой Малышевой

ООО «Ставропольский бройлер» 11 апреля подало иск к Первому каналу и редакции передачи «Здоровье с Еленой Малышевой»

Иск только поступил в суд и пока не принят в производство. Предмет иска и суть претензий компании пока не раскрываются.

Иск распределили для рассмотрения судье Ольге Никоновой, возглавляющей состав, специализирующийся на спорах об интеллектуальной собственности и защите деловой репутации.

По данным РИА «Новости», в сентябре 2017 года в передаче Елены Малышевой «Жить здорово» рассказывалось о проверке тушек цыплят-бройлеров популярных брендов, которую провело Роскачество. По 44 параметрам качества и безопасности проверили 21 образец.

В передаче говорилось, что в образце марки «Благояр», принадлежащей группе агропредприятий «Ресурс», специалисты нашли сальмонеллу. Однако у РИА «Новости» нет официального подтверждения, что иск связан именно с этой передачей.