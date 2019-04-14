В Дагестане задержали и. о. начальника полиции по Каспийску

В Дагестане 13 апреля задержали исполняющего обязанности начальника ОМВД России по Каспийску Зиявудина Ашикова

Его подозревают в совершении преступления по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). «Черновик» пишет, что речь идет о покушении в 2012 году на замглавы управления уголовного розыска МВД республики Анвара Шамхалова.

И. о. начальника полиции задержали сотрудники ФСБ. Из-за задержания Ашикова МВД по Дагестану начало служебную проверку, пишут «Махачкалинские известия».