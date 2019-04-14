В Дагестане задержали и. о. начальника полиции по Каспийску
В Дагестане 13 апреля задержали исполняющего обязанности начальника ОМВД России по Каспийску Зиявудина Ашикова
Его подозревают в совершении преступления по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). «Черновик» пишет, что речь идет о покушении в 2012 году на замглавы управления уголовного розыска МВД республики Анвара Шамхалова.
И. о. начальника полиции задержали сотрудники ФСБ. Из-за задержания Ашикова МВД по Дагестану начало служебную проверку, пишут «Махачкалинские известия».
Как писали Юга.ру, 30 марта задержали брата Зиявудина Ашикова, бывшего начальника полиции Махачкалы Раипа Ашикова. Его заподозрили в финансировании терроризма. В связи с этим в дагестанском филиале «Россельхозбанка» 1 апреля провели обыски. В банке он занимал олжность начальника службы безопасности. На этом посту Раип Ашиков занял после увольнения из органов внутренних дел.
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