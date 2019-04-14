Кадыров на лошади искал маршрут для исторического конного похода

Чечня

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Глава Чечни Рамзан Кадыров 13 апреля сообщил, что в республике готовятся к историческому конному походу

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Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Многие наслышаны о том, что мы ведем подготовку к историческому конному походу. В Чечне тысячи истинных любителей верховой езды заранее начали тренировочные прогулки в горах, на плоскостной территории, в степи. По нашему замыслу будущий конный поход побьет мировой рекорд по количеству всадников», — написал глава Чечни.

Кадыров отметил, что 13 апреля верхом на коне проехал по одному из предполагаемых маршрутов. Ранее он осмотрел и другие. Однако окончательное решение о том, по какому пути проедут всадники, пока не приняли.

Конный спорт Рамзан Кадыров
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