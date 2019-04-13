В Краснодаре в рамках предаукционной выставки MOST пройдет паблик-ток Маргариты Пушкиной

Краснодарский край

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В Краснодаре 18 апреля пройдет бесплатное выступление Маргариты Пушкиной от ЦСИ «Типографии» и аукциона MOST

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Коллекционер и основательница российской ярмарки современного искусства Cosmoscow проведет в краевой столице бесплатную беседу. На ней она расскажет, как сама стала собирать искусство, как выбирает работы в коллекцию и почему насмотренность — главное качество для любого вдумчивого зрителя.

Беседа пройдет в рамках открытия предауционной выставки MOST 18 апреля в 18:00 в музее имени Коваленко на улице Красной, 15. Ведущей станет главный куратор ЦСИ «Типография» Елена Ищенко.

Кроме того, 17 апреля в 18:00 в главном офисе «Ростелекома» на улице Карасунской, 66 состоится лекция Маргариты Пушкиной «От коллекции до Cosmoscow» в рамках цикла «Как устроено современное искусство», рассказали в ЦСИ «Типография». 

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 27 апреля состоится аукцион современного искусства MOST. Он проходит с 2014 года. Его организовали Олег Гончаров​ и Роман Левицкий.

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