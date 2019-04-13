В Краснодаре в рамках предаукционной выставки MOST пройдет паблик-ток Маргариты Пушкиной

В Краснодаре 18 апреля пройдет бесплатное выступление Маргариты Пушкиной от ЦСИ «Типографии» и аукциона MOST

Коллекционер и основательница российской ярмарки современного искусства Cosmoscow проведет в краевой столице бесплатную беседу. На ней она расскажет, как сама стала собирать искусство, как выбирает работы в коллекцию и почему насмотренность — главное качество для любого вдумчивого зрителя.

Беседа пройдет в рамках открытия предауционной выставки MOST 18 апреля в 18:00 в музее имени Коваленко на улице Красной, 15. Ведущей станет главный куратор ЦСИ «Типография» Елена Ищенко.

Кроме того, 17 апреля в 18:00 в главном офисе «Ростелекома» на улице Карасунской, 66 состоится лекция Маргариты Пушкиной «От коллекции до Cosmoscow» в рамках цикла «Как устроено современное искусство», рассказали в ЦСИ «Типография».