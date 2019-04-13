Власти Краснодара объяснили, почему на дорогах города посыпалась разметка

Администрация Краснодара 13 апреля рассказала, что произошло с разметкой на дорогах города

Администрация Краснодара 4 апреля сообщила о том, что в городе начали наносить новую разметку на дорогах. По словам пресс-службы мэрии, специалисты нанесут не только краску, но и холодный пластик и термопластик — такая разметка держится до двух лет.

Спустя несколько дней в соцсетях появились фотографии с улицы Уссурийской, на которых видна посыпавшаяся кусками разметка.

«Кажется, новая разметка не приживается на улицах Краснодара. Интересно, это та самая пластиковая разметка или обычная? Пластиковую ведь собирались наносить позднее. Пока больше вопросов, чем ответов», — написали в посте.

Пресс-служба администрации Краснодара в своем телегам-канале 13 апреля ответила на вопросы местного жителя из социальных сетей. По их словам, эту разметку сделали в прошлом году во время ремонта дороги. Сейчас специалисты обследовали разметку на нескольких улицах города и проверили ее состояние. Покрытие на улице Уссурийской целенаправленно удалили в рамках дефектовки.

«Если ее (разметку) легко отделить от асфальта специальным инструментом — значит, скоро отвалится сама. Поэтому всю разметку по Уссурийской, у которой было некачественное сцепление с асфальтом, счистили. Ее нанесут заново — по гарантии. Другой вопрос, что удаленный слой надо было убирать сразу, а не бросать на месте. Замечание подрядчику за это уже сделали», — сообщили в пресс-службе мэрии.