Четыре человека пострадали в ДТП в Армавире

В Армавире утром 13 апреля в ДТП с «Газелью» пострадали четыре человека

Авария произошла в 5:40 на пересечении улиц Дзержинского и Кропоткина. По предварительным данным, 36-летняя жительница Успенского района за рулем автомобиля Chevrolet Aveo врезалась в «Газель» под управлением 35-летнего местного жителя.

В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель легковушки и три ее пассажира.

На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.