Четыре человека пострадали в ДТП в Армавире

Краснодарский край

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В Армавире утром 13 апреля в ДТП с «Газелью» пострадали четыре человека

Авария произошла в 5:40 на пересечении улиц Дзержинского и Кропоткина. По предварительным данным, 36-летняя жительница Успенского района за рулем автомобиля Chevrolet Aveo врезалась в «Газель» под управлением 35-летнего местного жителя.

В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель легковушки и три ее пассажира. 

На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

© Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю
© Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю
© Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю
© Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Как писали Юга.ру, вечером 11 апреля под Белореченском произошло ДТП, в котором погибла 40-летняя женщина.

Армавир ДТП Полиция
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