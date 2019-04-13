Четыре человека пострадали в ДТП в Армавире
В Армавире утром 13 апреля в ДТП с «Газелью» пострадали четыре человека
Авария произошла в 5:40 на пересечении улиц Дзержинского и Кропоткина. По предварительным данным, 36-летняя жительница Успенского района за рулем автомобиля Chevrolet Aveo врезалась в «Газель» под управлением 35-летнего местного жителя.
В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель легковушки и три ее пассажира.
На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, вечером 11 апреля под Белореченском произошло ДТП, в котором погибла 40-летняя женщина.
В выходные на Кубани прогнозируют дожди с грозой
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 12-14 апреля
И другие события Краснодара с 12 по 14 апреля
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.