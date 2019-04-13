Пенсионер погиб при пожаре в центре Краснодара

В квартире на улице Рашпилевской в Краснодаре при пожаре 12 апреля погиб пенсионер

Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме поступило спасателям в 11:41. Пожарные установили, что на площади 15 кв. метров загорелись вещи. К 12:07 огонь потушили.

В результате пожара есть один пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что погиб 84-летний мужчина. Предварительно, он умер от отравления угарным газом. Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, проводится проверка.