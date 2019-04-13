Пенсионер погиб при пожаре в центре Краснодара
В квартире на улице Рашпилевской в Краснодаре при пожаре 12 апреля погиб пенсионер
Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме поступило спасателям в 11:41. Пожарные установили, что на площади 15 кв. метров загорелись вещи. К 12:07 огонь потушили.
В результате пожара есть один пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что погиб 84-летний мужчина. Предварительно, он умер от отравления угарным газом. Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, проводится проверка.
Как писали Юга.ру, 11 апреля в Краснодаре из двух детских центров на улице Восточно-Кругликовской эвакуировали 65 детей из-за замыкания проводки.
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