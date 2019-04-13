На Дону мужчина изнасиловал школьницу и восемь лет его не могли найти

Ростовская область

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В Батайске мужчину признали виновным в изнасиловании школьницы, которое он совершил восемь лет назад

Суд установил, что в 2010 году 47-летний житель Ростовской области изнасиловал школьницу и совершил против нее иные действия сексуального характера. После этого он скрылся и его не могли найти восемь лет.

Мужчину задержали в декабре 2018 года и обвинили по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера против малолетней). Его приговорили к 16 годам колонии особого режима. Также суд обязал осужденного выплатить девочке 500 тыс. рублей за моральный вред, сообщили 12 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

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Как писали Юга.ру, 8 и 9 марта 80-летний житель Ставрополья, встретил на улице семилетнюю девочку, живущую по соседству, и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. На него завели уголовное дело.

Дети Изнасилование Следственный комитет Школьники
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