В выходные на Кубани прогнозируют дожди с грозой

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 12-14 апреля

В Краснодаре в пятницу днем ожидается дождь с грозой. Термометры покажут 17-19 °С. Ветер 5-10 м/с, днем порывы до 13 м/с.

На Черноморском побережье также будет дождливо. Дневная температура — 13-18 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, вечером на участке Анапа — Геленджик порывы до 17 м/с.

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, 12 апреля на Кубани местами будут идти кратковременные дожди, возможна гроза. Днем воздух прогреется до 14-19 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В выходные на Кубани сохранится дождливая погода, возможны грозы. Ночные температуры — 6-11 °С, местами в юго-восточных предгорьях 2-7 °С. Днем 13 апреля будет 15-20 °С, 14 апреля потеплеет до 22 °С. Ветер 4-9 м/с, днем порывы 12-15 м/с.

На побережье Черного моря местами будут идти кратковременные дожди с грозой. Ночью ожидается 7-12 °С, днем в субботу будет 14‑19 °С, в воскресенье столбики термометров поднимутся до 18-23 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-15 м/с.