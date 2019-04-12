В центре Краснодара на время забега на выходные перекроют движение транспорта
В центре Краснодара с вечера субботы перекроют движение транспорта из-за забега на 5 тыс. метров
«В традиционном забеге в Краснодаре участвуют более 5 тыс. спортсменов и большая группа поддержки. Мы просим водителей с пониманием отнестись к ситуации, заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда», — сказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.
Ограничения будут действовать с 19:00 субботы до середины воскресенья. От транспорта сначала освободят участок улицы Буденного от Красноармейской до Красной вдоль здания администрации города. В воскресенье с 7:00 до 14:00 ограничения будут действовать на следующих участках:
- улица Красная от Калинина до Постовой;
- улица Буденного между Коммунаров и Рашпилевской;
- улица Красноармейская между Длинной и Кузнечной;
- Театральная и Пушкинская площади;
- улица Буденного вдоль здания городской администрации.
С 7:00 до 12:30 в воскресенье ограничат движение транспорта на трех участках:
- улица Красная от Калинина до Длинной;
- улица Буденного от Коммунаров до Рашпилевской;
- улица Красноармейская на отрезке от Длинной до Кузнечной.
С 7:00 и до окончания забега нельзя будет проехать от Красноармейской до Рашпилевской по улицам: Длинной, Пашковской, Горького, Чапаева, Карасунской, Гоголя, Гимназической, Ленина, Орджоникидзе, Мира, Комсомольской, Советской и Пушкина, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, забег «5000 метров с Магнит» проходит в Краснодаре с 2004 года, в это воскресенье его проведут уже в 15-й раз. Участники марафона стартуют на Театральной площади и пробегут дистанцию по улице Красной.
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