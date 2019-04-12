В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района
Главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева 12 апреля задержали по подозрению в преступлениях по трем статьям
Источник в силовых структурах республики сообщил ТАСС, что на Карагишиева завели уголовные дела по ч. 2 ст. 292 (Служебный подлог), ч. 4 ст. 160 (Присвоение или растрата) и ч. 2 ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.
Кроме того, идут обыски в доме и на работе чиновника и директора ООО «Бисма» Маирбека Будаева.
По версии следствия, глава района присвоил деньги, выделенные на реконструкцию парка в селе Бабаюрт и ремонт улиц в селе Львовском.
В администрации Бабаюртовского района подтвердили, что в кабинете главы проходят обыски, сообщает ТАСС.
Как писали Юга.ру, утром 10 апреля в администрации Дербентского района прошел обыск, после чего задержали главу района Магомеда Джелилова. Его заподозрили в том, что он раздал родственникам три участка земли.
Все материалы по теме:
В выходные на Кубани прогнозируют дожди с грозой
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 12-14 апреля
И другие события Краснодара с 12 по 14 апреля
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.