В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района

Главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева 12 апреля задержали по подозрению в преступлениях по трем статьям

Источник в силовых структурах республики сообщил ТАСС, что на Карагишиева завели уголовные дела по ч. 2 ст. 292 (Служебный подлог), ч. 4 ст. 160 (Присвоение или растрата) и ч. 2 ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.

Кроме того, идут обыски в доме и на работе чиновника и директора ООО «Бисма» Маирбека Будаева.

По версии следствия, глава района присвоил деньги, выделенные на реконструкцию парка в селе Бабаюрт и ремонт улиц в селе Львовском.

В администрации Бабаюртовского района подтвердили, что в кабинете главы проходят обыски, сообщает ТАСС.