«Мегафон» пригласил своих клиентов в команду для забега на 5000 метров в Краснодаре

Партнерский Краснодарский край

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Компания «Мегафон» примет участие в забеге на 5000 метров, который в 15-й раз состоится 14 апреля в Краснодаре

Забег «5000 метров с Магнит» стартует в 9:00 на Театральной площади и пройдет по улице Красной.

Оператор связи предоставил своим клиентам возможность стать частью команды «Мегафона» в забеге. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте организаторов и в день мероприятия прийти в лаунж-зону «Мегафона» на Театральной площади рядом со стартом, сообщили в пресс-службе компании.

Для участников своей команды оператор связи подготовил ряд преимуществ:

  • тренировки с известным атлетом;
  • Run-рюкзак с набором вещей для прохождения дистанции (вода, стикерпак, беговая футболка). Кроме того, первые 200 зарегистрированных участников команды «Мегафона» получат месячную подписку на «Яндекс.Музыку» с QR-кодом на плейлист для пробежек, который соберут в группе забега во «ВКонтакте» через голосование и из числа любимых треков всех участников;
  • фотографии с забега. В лаунж-зоне оператора участники смогут с помощью устройства распознавания лиц найти себя среди бегунов во время прохождения дистанции и получить фото на электронную почту;
  • лаунж-зона «Мегафона» с шезлонгами и терминалами для зарядки гаджетов. Также там можно будет сделать фото и коллаж-ролик «Я самый быстрый» и поделиться им в соцсетях с хэштегом #самыйбыстрый.

«Мы рады, что команда "Мегафона" из сотен сотрудников и абонентов в это воскресенье вновь преодолеет 5 тыс. метров. Это часть нашей концепции поддержки увлечений и образа жизни клиентов. За прошедший год многие наши абоненты стали быстрее, как и все цифровые сервисы "Мегафона". Поэтому отдельно мы решили отметить тех, кто был в нашей команде в прошлом году и на этом старте улучшит свой результат», — рассказала директор кластера компании «Мегафон» Наталья Юсипова.

«"Мегафон" в Краснодаре активно развивает мобильные сети, делая их все быстрее. Уже сегодня наши клиенты общаются в сетях LTE-A на скоростях до 300 Мбит/с, а объем ежемесячного получаемого цифровыми абонентами трафика давно превысил 10 Гб. Это один из самых высоких показателей в стране. С каждым днем мы становимся все быстрее, надежнее и технологичнее, что и покажем всем гостям и участникам воскресного забега», — заключил директор «Мегафона» в Краснодарском крае и Адыгее Игорь Остатюк.

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