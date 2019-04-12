Число розничных клиентов Райффайзенбанка в Краснодарском крае превысило 80 тыс. человек

Об этом руководство южного регионального центра Райффайзенбанка сообщило 10 апреля на пресс-конференции по итогам работы за 2018 год

Клиентская база в розничном сегменте за 2018 год выросла на 26%. Объем средств физических лиц на счетах до востребования и депозитных счетах вырос на 23,3% и составил 10,4 млрд рублей. Розничный кредитный портфель банка на Кубани вырос более чем на 17,4% и составляет сейчас 8,9 млрд рублей. «Мы гордимся результатами прошлого года и надеемся на успешное продолжение. Значительный вклад внесла не только работа наших отделений и отдела маркетинга, но и пресловутая диджитализация. Клиенты охотно пользуются нашими онлайн-сервисами и приходят к нам непосредственно через интернет. По данным за 2018 год, до 78% всех транзакций наши клиенты осуществляли именно через мобильный банк», — рассказала заместитель директора по розничному бизнесу южного регионального центра Райффайзенбанка Татьяна Начинова.

Несмотря на всеобщую цифровизацию, банк не планирует уходить от живого общения с клиентом. «Мы — "банк с человеческим лицом", мы хотим давать клиенту наивысший банковский сервис, чтобы всю нашу работу можно было описать тремя словами: просто, четко, компетентно», — заверил Дмитрий Шахметов, директор южного регионального центра Райффайзенбанка.

Среди других данных в банке также проанализировали, как в 2018 году пользовались картами транзакционно активные клиенты. Традиционно месяцем самых больших трат стал декабрь, а самых маленьких, неожиданно, — сентябрь. Находясь в зарубежных поездках, клиенты Райффайзенбанка больше всего тратили в Австрии, а меньше всего в Непале. Самым дорогим автомобилем, купленным с помощью карты банка, стал BMW за 6 млн рублей, но в целом среди категорий затрат по карте лидирует общественный транспорт. «Мы давно перестали быть "банком для богатых клиентов", смело и много работаем с массовым сегментом. Одна из наших целей — увеличение числа зарплатных проектов. За год их стало почти на 7 тыс. больше, по Краснодарскому краю это 28 тыс. человек, по югу в целом — 49 тыс. Мы рады всем клиентам, которым нравится наш банк», — поделилась Татьяна Начинова.

Еще одно направление — развитие концепции «семейного банка». Так, Райффайзенбанк выпустил детскую карту и соответствующее мобильное приложение. То есть у самых маленьких клиентов есть возможность учиться управлять своими средствами, используя приложение. Также члены семьи могут иметь доступ к счетам друг друга — в тех случаях, когда это удобно. В целом потребительское поведение клиентов Татьяна Начинова назвала сбалансированным. В 2018 году многие предпочли разместить средства на текущих и накопительных счетах, в то время как доля сбережений во вкладах в целом не выросла. «Мы претендуем на то, чтобы стать лучшим банком на юге. У нас неизменно высокий NPS [Индекс лояльности клиентов — Юга.ру], это уровень более 90% — то есть более 90% опрошенных клиентов становятся нашими промоутерами», — завершила свою часть заместитель директора по розничному бизнесу южного регионального центра Райффайзенбанка.