На Кубани нескольких чиновников привлекли к ответственности за стихийные свалки

Нескольких чиновников Выселковского района после проверки прокуратуры привлекли к ответственности за стихийные свалки

В Березанском, Газырском, Бейсугском, Крупском, Новомалороссийском, Новобейсугском и Бузиновском сельских поселениях Выселковского района нашли стихийные свалки отходов. Там складировали бытовой мусор в местах без твердого покрытия, не защищенных от осадков.