На Кубани нескольких чиновников привлекли к ответственности за стихийные свалки
Нескольких чиновников Выселковского района после проверки прокуратуры привлекли к ответственности за стихийные свалки
В Березанском, Газырском, Бейсугском, Крупском, Новомалороссийском, Новобейсугском и Бузиновском сельских поселениях Выселковского района нашли стихийные свалки отходов. Там складировали бытовой мусор в местах без твердого покрытия, не защищенных от осадков.
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Прокуратура Выселковского района провела проверку и поручила главам сельских поселений устранить нарушения. В трех районах свалки уже ликвидировали, еще в четырех работа продолжается.
Также глав муниципальных образований привлекли к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), сообщили 10 апреля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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