Нового вице-мэра Сочи Толмачева оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушения при переселении из аварийного жилья

Центральный районный суд Сочи оштрафовал вице-мэра города Алексея Толмачева за срыв сроков переселения граждан из аварийного жилья

Нарушения законодательства о контрактной системе при переселении из признанного аварийным жилья выявила городская прокуратура. По данным ведомства, в рамках реализации программы департамент городского хозяйства Сочи заключил 26 контрактов на 213 млн рублей на покупку 117 жилых помещений в строящемся доме в районе улицы Вишневой микрорайона Октябрьского.

«Помещения должны были быть переданы в муниципальную собственность до 15 декабря 2018 года. Однако в установленный срок их в муниципальную собственность не передали, так как дом не был достроен», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Сочи.

Выяснилось, что заказчик не контролировал исполнение условий контракта и не применял штрафные санкции к поставщику.

В отношении Толмачева, который работал в тот период директором департамента городского хозяйства, возбудили дело об административном правонарушении по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). Суд оштрафовал его на 30 тыс. рублей.

Жилые помещения позже передали в муниципальную собственность, добавили в ведомстве.