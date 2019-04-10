В Краснодаре трамваи № 4, 5, 8 и 11 на два вечера изменят маршруты

В Краснодаре вечером 11 и 12 апреля трамвайные маршруты № 4, 5, 8 и 11 изменят схему движения

Трамваи № 4 с 21:45 будут ходить из Комсомольского микрорайона до стадиона «Кубань», затем поедут по Садовой и Красных Зорь до Декабристов. В обратном направлении вагоны отправятся по маршруту № 20 в Восточное депо. Последние трамваи стартуют по обычному маршруту из Комсомольского — в 21:19, от конечно на улице Индустриальной — в 22:18.

В связи с этим после 21:30 изменятся пути следования трамваев четырех маршрутов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В ночное время специалисты Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления займутся капремонтом путей на улице Гоголя от Железнодорожной до Суворова.

Трамваи № 5 после 22:15 от улицы Солнечной направят вместо Коммунаров по Садовой и далее по маршруту или до Восточного депо. Последние вагоны по стандартному маршруту от Бершанской отправятся в 21:26, от Солнечной — в 21:52.

Трамваи № 8 будут ходить по такой же схеме, но с 22:00. От хладокомбината по обычному маршруту последний вагон стартует в 21:54, от Солнечной — в 21:37.

С 22:00 трамваи № 11 пойдут от Кооперативного рынка не на вокзал Краснодар-1, а свернут на Коммунаров и отправятся по Захарова до Индустриальной.

Последние вагоны по стандартному маршруту выйдут из Юбилейного микрорайона в 21:51, от вокзала Краснодар-1 — в 22:27.