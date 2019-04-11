Tele2 разыграет билеты на закрытый показ фильма «Мстители: Финал»

Оператор связи Tele2 в апреле объявил конкурс на право посетить закрытый показ блокбастера «Мстители: Финал»

Принять участие в конкурсе может любой желающий, не только абонент Tele2. Для этого с 10 по 26 апреля на сайте необходимо пройти тест о вселенной Marvel и набрать как можно больше баллов. Тех, кто покажет лучший результат, пригласят на сеансы фильма 29 апреля.

Победители получат два билета на сеанс, который состоится в первый день выхода блокбастера в прокат. На закрытых показах будет креативная фотозона и поклонники киновселенной в костюмах любимых супергероев, сообщает пресс-служба Tele2.

«Следуя стратегии "Другие правила", мы поддерживаем стиль жизни и увлечения наших клиентов. В прошлом году мы убедились, что многие из них — поклонники киновселенной Marvel. Однако мы понимаем, что немало ее любителей и среди клиентов других операторов. Tele2 не делит абонентов на своих и чужих — мы объединяем фанатов всемирно известной вселенной комиксов и блокбастеров. На этот раз оператор дает возможность настоящим знатокам Marvel первыми увидеть продолжение приключений любимых супергероев на специальном закрытом показе», — сказала директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

Победители смогут попасть на премьеру в кинотеатрах Краснодара и Ростова-на-Дону. Также в конкурсе участвуют Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Волгоград, Казань, Тула, Белгород, Иркутск, Кемерово, Омск, Пермь, Челябинск и Воронеж.

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