В «Сочи Парке» пройдут Космические выходные
С 12 по 14 апреля в «Сочи Парке» устроят большие тематические выходные, посвященные Дню космонавтики
В Южной резиденции Бабы Яги Белка и Стрелка устроят интерактивное шоу с конкурсами, в том числе и по подготовке будущих космонавтов, а также проведут викторину о космосе, победители которой получат сладкие подарки.
На Аллее огней аниматоры будут приглашать гостей «Сочи Парка» сфотографироваться на фоне ракеты.
В праздничные дни по расписанию будут идти шоу мыльных пузырей, Тесла-шоу, шоу Потапа и Милы, представления в дельфинарии, показательные полеты птиц в совариуме, мастер-классы в Артельном дворе и «Королевстве Леденцово», сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».
В апреле «Сочи Парк» будет открыт с 11:00 до 18:00, детский развлекательный центр «Страна Медведия» и Колесо Времени работают с 11:00 до 20:00.
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