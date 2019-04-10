В Адыгее водолазы достали из реки доказательства убийства дочки предпринимателя

Адыгея

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Следственный комитет рассказал подробности убийства 19-летней дочки предпринимателя

Во время следственного эксперимента в русле реки Белой следователи собрали доказательства причастности 40-летнего мужчины к убийству 19-летней майкопчанки.

«По уголовному делу проведен большой объем следственных и оперативно-разыскных мероприятий. В результате совместно со специалистами ГУ МЧС по Адыгее при осмотре дна реки Белой в городе Майкопе обнаружено похищенное имущество. Оно приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

Как сообщали Юга.ру, 16 марта в Майкопе во время ограбления убили 19-летнюю дочь местного предпринимателя. Мужчина проник в дом девушки, напал на нее и несколько раз ударил по голове, отчего она скончалась на месте. Подозреваемого задержали 19 марта в Московской области, где он пытался скрыться от следствия. Против него возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, сопряженное с разбоем).

Правоохранители продолжают собирать доказательства, они назначили необходимые судебные экспертизы, устанавливаются дополнительные свидетели и очевидцы происшествия, добавили в ведомстве.

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