Телефонные мошенники за неделю похитили у жителей Адыгеи около 800 тыс. рублей

Адыгея

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За первую неделю апреля телефонные мошенники в Адыгее похитили около 800 тыс. рублей

В пресс-службе МВД по Адыгее порталу Юга.ру рассказали, что мошенники использовали разные схемы преступлений. Большую часть из них совершили с помощью мобильной связи. Всего за первую неделю апреля правоохранительные органы зарегистрировали шесть фактов телефонного мошенничества. Ущерб составил около 800 тыс. рублей.

В трех случаях аферисты представлялись сотрудниками службы безопасности финансовых учреждений. В результате жители Майкопского и Шовгеновского районов, а также города Адыгейска назвали реквизиты банковских карт и лишились около 65 тыс. рублей.

«Используя другую смеху обмана, мошенники украли у майкопчанина более 640 тыс. рублей. Под предлогом получения компенсации за купленные ранее некачественные БАДы мошенники уговорили 54-летнего мужчину отправить им половину суммы в качестве страховки», — отметили в пресс-службе МВД по Адыгее.

В Майкопе продавец магазина совместно с 36-летним знакомым похитил имущество торгового предприятия. Также 30-летняя жительница Тахтамукайского района внесла предоплату за мебель в размере 90 тыс. рублей и не получила покупку.

«Анализ оперативных сводок показывает, что количество мошенничеств, регистрирующихся на территории Адыгеи, несмотря на активную профилактическую работу, растет. Поэтому полиция призывает граждан к бдительности», — добавили в ведомстве.

Деньги Майкоп Мошенничество Полиция Телефонный террор
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