Житель Ростовской области продал арендованный вертолет

В Ростовской области возбудили дело после незаконной продажи арендованного вертолета

В полицию обратился житель Ессентуков, который по устной договоренности сдал в аренду с последующей продажей вертолет МИ-2. Но арендатор перестал выходить на связь.

Полицейские выяснили, что арендатор, житель Шахт, сделал поддельный договор купли-продажи и продал вертолет за 500 тыс. рублей.

На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает 9 апреля пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.