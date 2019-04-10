Житель Ростовской области продал арендованный вертолет

Ростовская область

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В Ростовской области возбудили дело после незаконной продажи арендованного вертолета

В полицию обратился житель Ессентуков, который по устной договоренности сдал в аренду с последующей продажей вертолет МИ-2. Но арендатор перестал выходить на связь.

Полицейские выяснили, что арендатор, житель Шахт, сделал поддельный договор купли-продажи и продал вертолет за 500 тыс. рублей.

На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает 9 апреля пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, в 2018 году в Адыгее уголовное дело о мошенничестве завели на местного жителя, который продавал несуществующие квартиры.

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