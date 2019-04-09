Баптисты из Новороссийска заявили, что силовики с казаками и чиновниками сорвали богослужение в частном доме
Евангельские христиане-баптисты из Новороссийска пожаловались президенту Владимиру Путину и в силовые ведомства на то, что 7 апреля силовики и чиновники сорвали их богослужение
Один из присутствующих на мероприятии Евгений Кокора сообщил, что богослужение в честь Благовещения проходило в частном доме в поселке Верхнебаканском, в помещении находились около 70 верующих. По его словам, в здание ворвалась группа людей, среди которых был представитель администрации Новороссийска, полицейский, сотрудник ФСБ и несколько казаков.
«Представители власти г. Новороссийска совершили попытку воспрепятствовать проведению богослужения. Группа лиц без предупреждения ворвалась в частное домовладение с требованием прекратить богослужение», — рассказал Кокора.
По его словам, эти люди вели себя вызывающе, угрожали женщинам, запрещали снимать происходящее, «демонстративно и пренебрежительно препятствовали проведению религиозных обрядов, публично оскорбляя этим чувства верующих».
Жалобы на произошедшее он направил президенту Путину, в Генпрокуратуру и МВД. А 9 апреля группа верующих пыталась попасть на прием к начальнику УФСБ по Новороссийску, но, по словам Кокоры, приемных часов у него нет. Однако с одним из сотрудников ведомства встретиться удалось. Кокора заявил, что тот был «в шоке», от того, «что сделали органы власти в Верхнебаканской» и дал «много полезных советов».
По его словам, верующие намерены добиться объяснения произошедшего.
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