Баптисты из Новороссийска заявили, что силовики с казаками и чиновниками сорвали богослужение в частном доме

Евангельские христиане-баптисты из Новороссийска пожаловались президенту Владимиру Путину и в силовые ведомства на то, что 7 апреля силовики и чиновники сорвали их богослужение

Один из присутствующих на мероприятии Евгений Кокора сообщил, что богослужение в честь Благовещения проходило в частном доме в поселке Верхнебаканском, в помещении находились около 70 верующих. По его словам, в здание ворвалась группа людей, среди которых был представитель администрации Новороссийска, полицейский, сотрудник ФСБ и несколько казаков.

«Представители власти г. Новороссийска совершили попытку воспрепятствовать проведению богослужения. Группа лиц без предупреждения ворвалась в частное домовладение с требованием прекратить богослужение», — рассказал Кокора.

По его словам, эти люди вели себя вызывающе, угрожали женщинам, запрещали снимать происходящее, «демонстративно и пренебрежительно препятствовали проведению религиозных обрядов, публично оскорбляя этим чувства верующих».